Пожарные эвакуировали людей из многоэтажки в Петрозаводске

Вчера на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном этажном жилом доме на улице Ригачина. Через пять минут пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Было установлено, что горит дверь эвакуационного выхода.

Пожарным пришлось эвакуировать из опасной зоны задымления 10 человек.

В результате пожара огнем была повреждена дверь эвакуационного выхода на площади два квадратных метра.

Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки.