Пожарные-десантники из Карелии помогут тушить леса в Тюменской области

В Тюменской области бушуют леснеы пожары. На помощь коллегам отправятся пожарные-десантники из Карелии, Коми и ЯНАО – всего около 130 человек. Об этом сообщает издание URA.ru.

6 мая в регион прилетят 50 специалистов из Коми и 30 - из Ямало-Ненецкого автономного округа. 7 мая должны прибыть еще 50 пожарных-десантников из Карелии.

Сейчас в тушении лесных пожаров задействованы 143 человека, 45 единиц техники, четыре вертолета и самолет ИЛ-76.

Ранее Карелию признали готовой к пожароопасному сезону. В Карелии пожароопасный сезон на юге и в центре начнется 10 мая, на севере – с 20-го числа. // фото unsplash.com