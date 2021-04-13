Пожар в многоэтажке в Петрозаводске, проводилась эвакуация

Вчера утром в 11 часов 10 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на Октябрьском проспекте. Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то были замечены клубы дыма, идущие с четвертого этажа, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

Не мешкая, пожарные приступили к спасению людей. Для эвакуации жильцов горевшей квартиры, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были применены средства индивидуальной защиты для органов дыхания.

Как отметил один из участников тушения пожара, сложнее всего было спасти пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Из горящей квартиры ее вынесли вместе с матрасом.

После того, как жизням людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем, очаг которого находился на лоджии. В результате проведенных работ было спасено пять человек.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Но, по словам соседей, во всем виновата водка, которой злоупотребляли проживающие там люди. Во время ЧП трезвой была только бабушка-инвалид.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка. Фото Владимира Шмелева