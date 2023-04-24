Пожар случился в пятиэтажке в Петрозаводске

Субботним днем 22 апреля в 12:06 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил сигнал о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Луначарского. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия, однако помощь профессионалов не потребовалась. До прибытия пожарных с огнем подручными средствами самостоятельно справился хозяин квартиры.

В результате ЧП в квартире огнем была повреждена балконная дверь. По какой причине произошел пожар, выясняют специалисты. // Фото: freepik.com