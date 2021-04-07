Появились государственные запросы на недвижимость в регионах Карелии

Администрации муниципальных образований опубликовали новые запросы на недвижимость в следующих городах республики: Олонец, Сегежа, Медвежьегорск, Беломорск, Питкяранта, Кемь, Пудож, Суоярви, Сортавала. Также, регулярно появляются запросы на недвижимость в пгт Калевала, пгт Лоухи, пос. Мелиоративный, пос. Марциальные воды, в Олонецком районе (пос. Ильинский, Видлица, Тукса), Пряжинском районе (п. Пряжа, Новая Вилга, Чална, Эссойла, Ведлозеро), Прионежском районе (Чална-1, Матросы, Деревянка, Шелтозеро, Ладва) и т.д.

Как правило, продать квартиру администрации населенного пункта через аукцион – это единственный выход для тех районов, где спрос на квартиры минимальный. Для того, чтобы это сделать, необходимо оформить электронно-цифровую подпись, аккредитоваться в Единой Информационной Системе, подать заявку на электронную площадку, участвовать в электронном аукционе.

Для упрощения всей этой процедуры можно обратиться в МФЦН, там есть отдел по работе с государственными закупками, где специалисты подробно расскажут всю цепочку проведения сделки через аукцион, помогут всё оформить, и, даже сделают всё это за вас.

Заинтересовавшись этой темой, мы связались с Галиной Васильевной Путищенко (имя изменено), в прошлом году она обращалась в МФЦН за продажей квартиры в г. Беломорске. Галина Васильевна рассказала нам, что в течение долгого времени не могла продать свою квартиру самостоятельно, и дочка посоветовала ей продать квартиру Администрации города через электронный аукцион.

«Ни разу не пожалели с мужем, что обратились в МФЦН. Доброжелательные менеджеры, всё нам рассказали. Сразу оформили договор и нас практически не дергали. Анна связывалась с нами регулярно, рассказывала как дела, как движется продажа. Я всем соседкам сказала, чтобы обращались к Анне. Потому как, знаете, у нас квартиру продать очень трудно, мы вот уже думали, что с ней делать, хоть за бесценок отдавай...»

Специалист МФЦН Анна Черкашина:

«Да, у Галины Васильевны была непростая ситуация, одним из собственников был несовершеннолетний ребенок, поэтому пришлось обращаться в органы опеки. Мы все успели сделать вовремя, аукцион выиграли, ремонт сделали, и собственники получили от Администрации деньги на свой расчетный счет. Они (продавцы – прим. ред.) очень довольны»

Если вы всё еще не знаете, как продать квартиру в районах Карелии, возможно, Госзакупки – это ваш вариант.

Обратитесь в МФЦН, ул. Красная, 49,

Телефон 8 (8142) 777-888

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