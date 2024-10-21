Потерявшегося на болотах пенсионера искали ночью в Карелии

Пожилой житель Пряжинского района отправился на болото в окрестностях Верхних Важин днем 20 октября и не вернулся домой к ночи. В итоге 76-летнего пенсионера искали волонтеры, рассказали в отряде «Длинный берег».

Машину мужчины обнаружили его соседи, рядом лежали ведро, куртка и ботинки. Обеспокоенные люди сразу начали поиски заблудившегося на болотах и подключили волонтеров.

Поисковая операция осложнялась отсутствием связи в лесистой местности, где исчез пенсионер. Тем не менее, на место оперативно прибыли 16 добровольцев из отрядов «ЛизаАлерт» и «Длинный Берег» на шести автомобилях.

Около трех часов ночи мужчина откликнулся на зов поисковиков, так что его благополучно вывели из леса. // фото: pixabay.com