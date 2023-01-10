Потерпевший попросил суд отнестись к обидчику снисходительно

В Петрозаводске состоялся суд над 19-летним молодым человеком, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю. Полтора года назад, возвращаясь из бара в нетрезвом состоянии, зашел в гости к знакомому. Между приятелями произошел конфликт, в ходе которого гость жестоко избил хозяина квартиры.

В отношении виновного было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). На днях прошел суд. На заседании мужчина вину признал полностью. А потерпевший пояснил, что простил обидчика, просил назначить ему наименее строгое наказание.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, с учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу. // Фото: unsplash.