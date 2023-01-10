10 января 2023, 15:47
Групповая авария на Варкауса попала на видео
Три автомобиля столкнулись утром 10 января в Петрозаводске
Утром во вторник на набережной Варкауса в районе пересечения с улицей Московской столкнулись три автомобиля, передает dtpptz.ru. Инцидент запечатлели камеры наблюдения CityLink и «Сампо».
Авария случилась, когда внедорожник совершал левый поворот. Произошло столкновение с легковым авто, который двигался по Варкауса в сторону центра города. Легковушку отбросило на третий автомобиль, который выезжал с Московской. Автомобили получили повреждения. // фото скриншот