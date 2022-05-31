После открытия навигации на водах Карелии погибли 6 человек

В Карелии около 60 тысяч водоемов – по одному на карельскую семью. Каждый третий житель Карелии – рыбак. А сколько туристов, посещающих Карелию именно из-за ее уникальных природных богатств. Всю зиму мы ждали схода льда и возможности прокатиться на лодке и отдохнуть на воде.

ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) начала прием экзаменов и выдачу прав на судовождение. В Песках организован небольшой полигон, имитирующий пути на водах и разного рода запрещающие знаки. К воде и управлению на водах необходимо подготовиться. (Видео)