В Роскомнадзоре рассказали о сотнях тысяч выявленных фейков



Руководство Роскомнадзора обнародовало информацию о противодействии фейкам о спецоперации и защите персональных данных россиян. Антироссийская информационная кампания тщательно готовилась западными правительствами и IT-компаниями. В условиях информационной войны, которая ведется против России комплексно и профессионально, на наших граждан обрушилось беспрецедентное количество информационных интернет-атак.

С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тыс. фейков о сути конфликта, действиях и потерях вооруженных сил, 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией свыше 202 млн пользователей,

– отметил руководитель ведомства Андрей Липов.



Также заблокированы более 30 наиболее распространённых в России VPN-сервисов, и это число постоянно увеличивается. О результате можно судить по аудиториям соцсетей принадлежащих признанной экстремисткой американской компании Meta.

К маю по сравнению с февралем доля пользователей Facebook (принадлежит Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией на территории РФ) среди населения страны сократилась втрое,

- отметили в Роскомнадзоре.



Помимо информационных атак, Роскомнадзор отражает компьютерные атаки с Запада, интенсивность которых также возросла многократно. Как отметили в ведомстве, здесь необходимы первоочередные дополнительные меры, среди которых защита граждан, их личной информации, российских IT-сервисов и информационной инфраструктуры. При активном участии ведомства разработан законопроект об усилении контроля за оборотом персональных данных, включая биометрию.



В условиях, когда западные IT-платформы продолжают цензурировать аккаунты российских СМИ, заблокировав 85 отечественных ресурсов, еще одним направлением работы становится «контрцензурная борьба». Новый, принятый в первом чтении законопроект, наделит исполнительную власть правом немедленно лишать лицензии издания, участвующие в информационной войне на стороне врага.





