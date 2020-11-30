После гибели мужчины в Прионежье оштрафовали 17 пешеходов

В Прионежье сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщили в паблике районного ОМВД.

По итогам рейда 12 пешеходов оштрафованы за переход дороги в неположенном месте. Еще пять человек наказали за то, что они шли в темноте вне населенного пункта без световозвращающих элементов. Нарушителям предстоит выплатить штрафы в размере 500 рублей.

В ноябре в Прионежском районе один пешеход погиб и еще один был травмирован.

Напомним, 21 ноября недалеко от станции Шуйской на дороге погиб 40-летний мужчина. Он шел по дороге и оказался под колесами автомобиля «Шевроле Ланос». Пешеход скончался на месте происшествия. Фото пресс-службы ГИБДД