Трое жителей Карелии по-разному потеряли свои деньги в Интернете

24-летняя петрозаводчанка, обратилась в полицию после того, как с ее банковского счета произошло незаконное списание денежных средств, сообщает министерство внутренних дел Карелии.

Заявительница рассказала, что разместила на одном из сайтов объявление о продаже пуховика. Вскоре ей поступило сообщение от жителя другого региона, который хотел приобрести товар. Под предлогом оформления доставки, он отправил девушке ссылку, куда следовало ввести реквизиты карты, а также секретный код. Девушка выполнила это, а затем обнаружила, что с ее счета исчезли 2900 рублей. Связь с собеседником прекратилась.

Гораздо больше потерял молодой петрозаводчанин, который решил через интернет заказать мобильный телефон стоимостью почти 22 000 рублей. Он связался с продавцом, договорился, что товар будет доставлен с помощью курьера, а затем перевел на его счет денежные средства. В итоге, посылку молодой человек так и не получил.

Жительница Лахденпохского района лишилась 40 000 рублей после того, как ей позвонили якобы из банка. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения и сообщил пожилой женщине, что ее денежные средства находятся под угрозой. Чтобы их спасти, требовалось назвать реквизиты карты и коды доступа. Пенсионерка продиктовала необходимые данные, после чего произошло списание со счета.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными! Не сообщайте посторонним реквизиты карт, а также персональные данные. В случае поступления подозрительных звонков сразу прекращайте разговор и уточняйте информацию через официальные источники. При совершении сделок в сети тщательно проверяйте сведения о контрагентах и не спешите оплачивать товар, не получив гарантий.

Фото с сайта media.1777.ru