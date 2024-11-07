После долгих скитаний по карельским лесам пес вернулся домой

После недели скитаний по карельским лесам пес Нажим вернулся домой. Хозяин думал, что его четвероногий друг попал на охоте в зубы волков.

Счастливая встреча произошла в Пудожском районе благодаря неравнодушным людям – зоозащитнице Любови Левиной и работнику дорожной организации Ивану Шепелеву.

Пес потерялся на охоте. Двое суток поисков не дали владельцу собаки никаких результатов. Охотнику ничего не оставалось делать, как вернуться с тяжелым сердцем домой без своего спутника. Путь домой Нажима оказался опасным и нелегким. Он прошел по карельским лесам от места охоты (вблизи поселка Тамбичозеро) до поселка Кубово 185 километров. Эта история имеет счастливый финал.

К рабочим дорожной организации в лесу прибилась собака породы русская гончая. Люди обратили внимание, что на шее гончей находится GPS ошейник. Пес был очень уставшим и худым. Он улегся на одну из кочек и пару дней провел рядом с людьми. Один из дорожников Иван Шепелев обратился к пудожской зоозащитнице с просьбой приютить животное, так как рабочие уезжают. Мужчина предупредил, что если хозяин не найдется, то он сможет взять животное к себе – не бросит

«Никак не верилось, что охотничью собаку бросили. Возможно, ее не смогли найти из-за севшей батарейки»,

— говорит зоозащитница.

Любовь и Иван распространили через соцсети информацию о найденыше. Хозяин, им оказался житель Курской области, откликнулся сразу:

«Это моя собака. Приеду и заберу».

Геннадий Коренев не раздумывая сел за руль и отправился обратно, в Карелию. Позабыв о сне и отдыхе, он преодолел 1500 километров, чтобы вернуть четырехлапого друга домой.

«Объявление увидел на форуме охотников и рыбаков Карелии мой знакомый. У нас много собак и все они нам дороги как одна. Это друг. А мы друзей не бросаем. Решение ехать забирать его было принято моментально», — рассказал Геннадий.

Радостную встречу Любовь Левина сняла на видео. Хозяин ласково потрепал Нажима по шерсти, а пес заплакал от радости.

«Огромное спасибо Любови Левиной и Ивану Шепелеву, низкий им поклон»,— благодарят неравнодушных людей Геннадий и его друзья.//Фото: Любовь Левина, Иван Шепелев