Популярный способ лечения насморка и горла оказался смертельно опасным

Знакомый многим метод лечения насморка и больного горла с помощью ингаляции над горячим картофелем может быть смертельно опасным.

Врач-терапевт Марат Фаррахов пояснил, что ингаляция вызывает ожог, у человека начинает обильно выделяться мокрота. Горячие ингаляции при остром воспалении горла и гортани усиливают болезнь, через несколько часов симптомы становятся гораздо ярче, пишет «Лента.ру».

По словам врача, горячие ингаляции могут вызвать серьезные осложнения бактериального заболевания. Например, у человека с повышенной температурой горячая ингаляция может привести к серьезному жару и потере сознания. Также бактериальная инфекция в ушах и носу может мигрировать в головной мозг с развитием менингитов и абсцессов - потенциально смертельное состояние. Люди со склонностью с бронхоспазму, например, дети с перенесенным ложным крупом и люди с бронхиальной астмой, могут получить резкое сокращение дыхательный путей и смерть от удушья.

Он также перечислил несколько правил ингаляций. Фаррахов подчеркнул, что горячие ингаляции делать нельзя.

«Ингаляции лучше всего делать с компрессионными небулайзерами или мэш-ингаляторами, заправляя их физраствором. Ингаляции с лекарством можно делать только по назначению врача», - заявил он, добавив, что картшку лучше просто есть. (фото unsplash.com, Brittany Colette)