Полумарафон «Забег.РФ» собрал в Петрозаводске более 800 человек

Сегодня Петрозаводск присоединился к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ». Его участниками стали более 800 любителей скандинавской ходьбы и бега. Губернатор Карелии также вышел на десятикилометровую дистанцию для ходьбы с палками, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и спорта.

Любители активного образа жизни могли преодолеть дистанцию от 1 км до 21,1 км. Маршрут полумарафона прошел по центральным улицам города. Участников поддерживали волонтеры и творческие коллективы.

Впервые на «Забеге.РФ» в карельской столице прошел СкандиПарад. На финише участники получили медали спортивного праздника. (фото Минобр РК)