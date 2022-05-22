Артем Дзюба в костюме Дэдпула объявил об уходе из «Зенита»

33-летний российский футболист Артем Дзюба объявил о решении уйти из «Зенита». О своем решении покинуть футбольный клуб лучший бомбардир в истории чемпионатов страны заявил оригинальным образом в телеграм-канале, представ в костюме супергероя Дэдпула.

Дзюба выступал за питерский клуб в течение семи лет. В составе «Зенита» он стал четырехкратным чемпионом страны, выигрывал кубок и суперкубок России.

Футболист поблагодарил партнеров по команде, тренеров, сотрудников, руководство клуба. В ролике он обратился и к тем, кто критиковал его, сказав, что они «давали силы и заставляли обгонять вас на виражах, но без вас было бы скучно». Также он поблагодарил Питер, добавив. Что полюбил этот город.



«Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», - сказал спортсмен в заключении ролика, сняв маску.

Дзюба пополнил состав «Зенита» в 2015 году, перейдя из московского «Спартака». За петербуржцев форвард провел 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 71 результативную передачу. (фото скриншот)