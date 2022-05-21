Петрозаводчанка вошла в сборную России по бегу на скоростных роликах

Петрозаводчанка Варвара Самойлова стала первой на Спартакиаде Специальной Олимпиады России по скоростному бегу на роликах. Состязания, прошедшие в Пензе, собрали спортсменов из 29 регионов страны.



В дисциплине «скоростной бег на роликах» петрозаводчанка заняла первое место на дистанции 500 м и на дистанции 300 м, сообщает «Спорт-норма жизни Карелия». В эстафетах Варвара Самойлова завоевала два серебра.

Спортсменка из Петрозаводска вошла в основной состав сборной страны по бегу на скоростных роликах. Девушка примет участие во всемирных летних играх в Берлине в 2023 году. (фото vk.com)