Арбитр из Петрозаводска успешно прошел курсы УЕФА

Из Швейцарии в Россию вернулся карельский спортивный арбитр Рустам Мухтаров, успешно прошедший курсы УЕФА – семинар CORE для спортивных судей. Сразу после возвращения он будет участвовать в матче последнего тура Премьер–лиги.

Рустам Мухтаров стал одним из трех российских арбитров, выбранных Российским футбольным союзом для прохождения квалификационных курсов. В течение недели специалисты из Бельгии, Италии, Португалии, Хорватии, Израиля, Северной Ирландии, Уругвая и России показывали свою физическую подготовку, а также участвовали в различных тренировках на футбольных полях и лекциях, рассказали в минспорта Карелии.

Сразу после возвращения Рустам Мухтаров был назначен судьей на матч 30 тура РПЛ «Динамо»-«Сочи», который состоится завтра, 21 мая, в Москве. Напомним, что он – один из двух спортивных арбитров Карелии, кто работает на матчах Российской премьер-лиги. Фото: vk.com/minsportkarelia