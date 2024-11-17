17 ноября 2024, 09:19
Экономика

Половина скидок на распродажах оказались фейковыми

Участники распродаж на крупных площадках предлагают покупателям фальшивые скидки

Примерно половина скидок на распродажах оказались фейковыми, написали «Известия» со ссылкой на экспертов. Примерно за месяц до распродажи продавцы ставят заведомо завышенные цены, а потом просто срезают их до обычных. Причём грешат этим не только мелкие торговцы, но и крупные офлайн-сети. Мухлевать пытаются не столько с электроникой, сколько со скидками на такие товары, как, например, кофе.

Между тем, СМИ сообщают: депутаты Госдумы возмутились фейковыми скидками в «чёрную пятницу». В Госдуме попросили ФАС проверить продавцов из-за обмана на распродажах. Депутаты считают, что это можно расценить как недобросовестную конкуренцию.

Депутаты потребовали принять меры, если проверка подтвердит, что продавцы обманывали покупателей и пытались манипулировать потребительским поведением. // Фото: Freepik

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Распродажа
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черная пятница
обман
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наказание