Примерно половина скидок на распродажах оказались фейковыми, написали «Известия» со ссылкой на экспертов. Примерно за месяц до распродажи продавцы ставят заведомо завышенные цены, а потом просто срезают их до обычных. Причём грешат этим не только мелкие торговцы, но и крупные офлайн-сети. Мухлевать пытаются не столько с электроникой, сколько со скидками на такие товары, как, например, кофе.

Между тем, СМИ сообщают: депутаты Госдумы возмутились фейковыми скидками в «чёрную пятницу». В Госдуме попросили ФАС проверить продавцов из-за обмана на распродажах. Депутаты считают, что это можно расценить как недобросовестную конкуренцию.

Депутаты потребовали принять меры, если проверка подтвердит, что продавцы обманывали покупателей и пытались манипулировать потребительским поведением. // Фото: Freepik