Электроснабжение восстановили в поселках Карелии

Аварийная ситуация ликвидирована, электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Хийтольского, Куркиекского, Элисенваарского поселений, сообщила глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова.

Глава района уточнила, что отключение электроэнергии произошло в результате обрыва высоковольтной линии по причине упавшего на нее дерева. Из строя вышли четыре подстанции.

Бригада выехала в лесной массив на уборку упавшего дерева. В течение нескольких часов энергетики овосстановили электроснабжение.

По возникающим вопросам Оксана Жесткова пооветовала обращаться в ЕДДС района по тел: 8 921 524-94-11.