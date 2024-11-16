16 ноября 2024, 15:28
Электроснабжение восстановили в поселках Карелии
Авария в Лахденпохском районе ликвидирована
Аварийная ситуация ликвидирована, электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Хийтольского, Куркиекского, Элисенваарского поселений, сообщила глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова.
Глава района уточнила, что отключение электроэнергии произошло в результате обрыва высоковольтной линии по причине упавшего на нее дерева. Из строя вышли четыре подстанции.
Бригада выехала в лесной массив на уборку упавшего дерева. В течение нескольких часов энергетики овосстановили электроснабжение.
По возникающим вопросам Оксана Жесткова пооветовала обращаться в ЕДДС района по тел: 8 921 524-94-11.