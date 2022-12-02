Полицию Карелии раскритиковали за ошибки при доследственных проверках

Правоохранительные органы допускают нарушения при осуществлении уголовного преследования. Об этом заявили в прокуратуре на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Карелии. При этом, как подчеркнули в надзорном ведомстве, эти нарушения носят распространенный характер, что требует принятия дополнительных мер для их устранения.

Деятельность правоохранительных органов сопровождается многочисленными случаями некачественного проведения доследственных проверок, неоднократными отменами постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по одному и тому же сообщению о преступлении, заявили в республиканской прокуратуре.

Только в 2022 году в связи с неполнотой проведения процессуальных проверок прокуроры отменили более пяти тысяч постановлений.

«Принятие незаконных решений препятствует реализации прав потерпевших на доступ к правосудию»,

- отметили в ведомстве.

Хотя количество уголовных дел, расследованных свыше срока установленного УПК РФ, снижается, их общее число остается значительным.

На совещании отметили, что меры организационно-методического и управленческого характера позволили улучшить состояние законности. В частности, удалось исключить факты незаконных задержаний и нарушений при проведении обысков в квартирах. // фото google.com