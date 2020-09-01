01 сентября 2020, 10:52
Полиция Пряжинского района успешно раскрыла кражу шампуня из бани
Похищенные там же семь метров медной проволоки, злоумышленник успел сдать
В полицию Прионежского района обратилась сельская жительница и заявила о краже, сообщает МВД по РК.
Кто-то проник в ее баню и похитил семь метров медной проволоки и шампунь.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен 46-летний подозреваемый. Он рассказал, что искал металл и приметил незапертую баню. Там нашел пакет с медной проволокой, а так как была ночь, то и заночевал там же. Впоследствии медь сбыл, а шампунь использовал по назначению.
По данному факту Отделом МВД России по Прионежскому району возбуждено уголовное дело.