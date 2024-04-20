Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух девушек, попавших в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди могут быть причастны к совершению имущественного преступления. Их личности пока не установлены.

Всех, кто узнал девушек, просят звонить по телефону: 8 953 545-37-48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД