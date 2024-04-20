Жительница Карелии искала работу и стала жертвой преступления

В полицию Костомукши обратилась 45-летняя горожанка. Женщина рассказала, что мошенники похитили у нее почти 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что искала работу и разместила резюме на различных сайтах. В один из дней ей позвонили якобы из кадрового агентства и предложили удаленный заработок. Следуя инструкциям собеседника, женщина зарегистрировалась на неком сайте и перевела небольшой стартовый взнос - 10 тысяч рублей.

Далее от нее стали требовать новых переводов. Женщина засомневалась и решила отказаться от дальнейших действий. Она написала в службу поддержки и попросила вернуть деньги. Продолжая обманывать жертву, аферисты убедили ее осуществить «оборот» средств с одного счета на другой и продиктовать коды, поступившие на телефон. Как только она их озвучила, у нее списали 280 000 рублей.

По заявлению горожанки проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H