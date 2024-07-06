Полицейскому потребовалась помощь медиков после утреннего ДТП

В полиции прокомментировали аварию в центре Петрозаводска с участием служебного автомобиля. Как сообщается в телеграм-канале полиции, водитель микроавтобуса выехал на красный.

ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина произошло в субботу в 10:02. Микроавтобус протаранил полицейскую машину на перекрестке.

После аварии медицинская помощь потребовалась сотруднику полиции. Полиция проводит проверку. // фото стоп-кадр