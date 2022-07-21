21 июля 2022, 22:23
Полицейский автомобиль перевернулся после ДТП в Медвежьегорске
Городская камера наблюдения сняла жесткую аварию
Сегодня вечером в Медвежьегорске произошла жесткая авария с участием полицейского автомобиля и экскаватора. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось в 18:37 на пересечении двух улиц. На кадрах видно, как машина полиции влетает под грузовой автомобиль, после чего переворачивается. После инцидента к ней подбежали люди, которые перевернули машину на бок и помогли выбраться стражам порядка.
Есть ли пострадавшие, пока не известно. Фото: скриншот видео CityLink