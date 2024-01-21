Полицейские пришли на помощь женщине с ребенком в Петрозаводске

Дорожные полицейские Петрозаводска пришли на помощь женщине с ребенком, попавшим в неприятную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По данным ведомства, на проспекте Александра Невского к сотрудникам ДПС обратилась водитель автомобиля Kia. Женщина рассказала, что у машины сел аккумулятор, и ей очень нужна помощь, поскольку в салоне находится маленький ребенок - ее внучка.

Стражи порядка помогли горожанке завести автомобиль с помощью специального устройства, после чего автоледи смогла продолжить свой путь. // Фото ГИБДД Петрозаводска