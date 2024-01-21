21 января 2024, 12:03
Полицейские пришли на помощь женщине с ребенком в Петрозаводске
Жительница карельской столицы обратилась за помощью к стражам порядка на проспекте Александра Невского
Дорожные полицейские Петрозаводска пришли на помощь женщине с ребенком, попавшим в неприятную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
По данным ведомства, на проспекте Александра Невского к сотрудникам ДПС обратилась водитель автомобиля Kia. Женщина рассказала, что у машины сел аккумулятор, и ей очень нужна помощь, поскольку в салоне находится маленький ребенок - ее внучка.
Стражи порядка помогли горожанке завести автомобиль с помощью специального устройства, после чего автоледи смогла продолжить свой путь. // Фото ГИБДД Петрозаводска