21 января 2024, 11:44
Гараж полыхал на севере Карелии
В поселке Панозеро пожарные были подняты по тревоге 20 января
Вечером 20 января в Кемском районе произошел пожар в поселке Панозеро. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, инцидент случился около 19 часов. Огонь вспыхнул в одном из гаражей. По тревоге на место ЧП выезжали местные пожарные. Пожар был оперативно потушен.
Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla