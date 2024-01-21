Гараж полыхал на севере Карелии

Вечером 20 января в Кемском районе произошел пожар в поселке Панозеро. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, инцидент случился около 19 часов. Огонь вспыхнул в одном из гаражей. По тревоге на место ЧП выезжали местные пожарные. Пожар был оперативно потушен.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla