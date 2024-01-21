Попавший под машину в Петрозаводске ребенок госпитализирован

Пешеходом, попавшим под колеса автомобиля на улице Луначарского в Петрозаводске, оказался ребенок. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пострадавшего.

По словам министра, несовершеннолетний доставлен в Детскую республиканскую больницу. Он находится в состоянии средней тяжести. Мальчик помещен в травматологическое отделение.

Охлопков попросил родителей объяснить своим детям правила поведения на дороге, чтобы подобные случаи не повторялись. // Фото: vk.com/dtpptz