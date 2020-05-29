Похитители шестисот литров топлива пойманы с поличным в Карелии

Сотрудниками правоохранительных органов с поличным задержана группа лиц, похитившая 600 литров топлива, сообщает транспортная полиция Петрозаводска.

Подозреваемые в хищении - двое работников железной дороги и житель Костомукши были обнаружены в ходе рейда на перегоне станций Пертозеро - Ледмозеро-2.

«Установлено, что предварительно договорившись, машинист и его помощник в рабочее время остановили на перегоне тепловоз, а третий подельник на микроавтобусе подвез к путям для перевозки похищенного емкость объемом 1000 литров. В последующем злоумышленники с использованием мотопомпы и резиновых шлангов слили 600 литров топлива в емкость, находящуюся в машине»,

- сообщают полицейские.

Машина была обнаружена позднее, в ней находилась и та самая пластиковая емкость, в которой находилось похищенное дизельное топливо на общую сумму свыше 21 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и п «а» ч.2 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору».

«Предпринимателям» может грозить срок до пяти лет лишения свободы.