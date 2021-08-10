Похитители кабелей в Костомукше оставили без света четыре квартиры

В поисках легких денег 33-летний и 35-летний жители Костомукши лишили электричества четыре семьи. В УМВД РФ по республике сообщили, что мужчины украли кабель из подвала жилого дома.

Оба злоумышленника ранее были судимы, теперь им снова предстоит стать подсудимыми, так как возбуждено уголовное дело о краже и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

Инцидент случился весной текущего года. Приятели выпили и забрались в подвал одного из жилых домов Костомукши. Там они перерезали электрические кабели и унесли их. Потом продали и разделили полученные деньги.

В полицию о случившемся сообщили жильцы дома. В четырех квартирах прекратилась подача электричества. Правоохранители выяснили, в чем дело, и нашли злоумышленников. // Фото: jarmoluk/Pixabay