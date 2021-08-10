10 августа 2021, 11:45
Двух предполагаемых воров разыскивают в Петрозаводске
Полиция распространила видеозапись, на которой запечатлены возможные злоумышленники
Двух молодых людей, которые могут быть причастны к краже, разыскивает полиция Петрозаводска.
Правоохранители предоставили видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной в одном из торговых центров города.
В кадре – двое молодых людей, оба в кепках и защитных масках на лице. Полиция пытается установить их личности и просит помочь в этом горожан. Сообщить сведения о подозреваемых можно по телефону: 8 921-018-09-05.