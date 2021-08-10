Двух предполагаемых воров разыскивают в Петрозаводске

Двух молодых людей, которые могут быть причастны к краже, разыскивает полиция Петрозаводска.

Правоохранители предоставили видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной в одном из торговых центров города.

В кадре – двое молодых людей, оба в кепках и защитных масках на лице. Полиция пытается установить их личности и просит помочь в этом горожан. Сообщить сведения о подозреваемых можно по телефону: 8 921-018-09-05.