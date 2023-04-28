Пограничники не разрешили ввезти в Карелию картофель и рассаду перцев

В апреле на пункте пропуска «Вяртсиля» было выявлено четыре нарушения фитосанитарного законодательства. Подробнее о нарушениях рассказали в Россельхознадзоре.

Петрозаводчанин, пересекая границу, вез картофель без фитосанитарного сертификата. Россиянка везла рассаду перцев, хотя посадочный материал не допускается к ввозу без фитосанитарного сертификата.

Финн пытался ввезти в Россию яблоки, петрушку, шампиньоны, апельсины, томаты, но общий вес превысил установленный лимит в 5 кг. Жительница Московской области везла гранулированные опилки и фрукты с превышением лимита по весу. Без фитосанитарного сертификата путешественникам можно ввозить не более 5 кг подкарантинной продукции.

Семенной и посадочный материал, продукцию сверх лимита в 5 кг пришлось вернуть в Финляндию. В отношении тех. Кто пытался ввезти продукцию, возбудили дела об административных правонарушениях. // фото unsplash.com