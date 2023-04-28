В России ввели пожизненное лишение свободы за госизмену

Наказание ужесточили для предателей Родины. Закон о пожизненном лишении свободы за госизмену в пятницу подписал президент России Владимир Путин.

Такая мера может быть применена в случае шпионажа и выдачи иностранцам сведений, составляющих гостайну. Поправки внесли в статью 275 УК «Государственная измена», сообщает РИА Новости.

За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи в деятельности, направленной против России, может последовать наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ранее максимальное наказание по этой статье составляло до 20 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.

Также президент ужесточил наказание за диверсии и терроризм. // фото freepik.com