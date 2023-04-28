Россиянам рассказали о популярных способах обмана в майские праздники

В майские праздники мошенники используют различные схемы, чтобы выманить деньги у доверчивых жителей России. Об этом пишут «Известия».

Так, в социальных сетях или в мессенджерах злоумышленники могут рассылать людям предложения купить горящий тур по весьма заманчивой цене. Это уловка: доверившийся человек для оплаты путевки перейдет на фишинговый сайт и переведет деньги злоумышленникам. Такая же схема действует с дешевыми билетами в театры, кино, на концерты и выставки.

Также аферисты используют в своих преступных целях День Победы. Они предлагают людям сделать благотворительные взносы для ветеранов и для убедительности прикрепляют к сообщениям фотографии участников боевых действий и реквизиты карты. Деньги опять же уходят злодеям.

Также обмануть могут и самих ветеранов войны. Мошенники звонят им или их родственникам и сообщают о возможности получения некой выплаты к празднику, после чего предлагают помощь в ее оформлении. Так аферисты получают доступ к счету жертвы и снимают оттуда деньги. // Фото: freepik.com