Подвоз воды организуют к месту серьезной аварии в Петрозаводске

Для жильцов домов, оставшихся сегодня без водоснабжения в Петрозаводске, будет организован подвоз воды. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, подвоз воды будет производиться с 18:30 до 20:00.

Напомним, ранним утром произошло отключение водоснабжения в зданиях на Первомайском проспекте, на улицах Ведлозерской, Достоевского, Краснодонцев. Специалисты продолжают устранять аварию на сетях. // Фото: unsplash.com / Curology