09 октября 2024, 15:58
Подвоз воды организуют к месту серьезной аварии в Петрозаводске
Многие жители карельской столицы остаются без холодного водоснабжения
Для жильцов домов, оставшихся сегодня без водоснабжения в Петрозаводске, будет организован подвоз воды. Об этом информирует ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, подвоз воды будет производиться с 18:30 до 20:00.
Напомним, ранним утром произошло отключение водоснабжения в зданиях на Первомайском проспекте, на улицах Ведлозерской, Достоевского, Краснодонцев. Специалисты продолжают устранять аварию на сетях. // Фото: unsplash.com / Curology