Подросток угнал два автомобиля в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило два заявления об угонах автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал подросток. Юноша признался в преступлениях. Он пояснил, что увидел во дворе дома машину, ключи от которой находились в замке зажигания. Он сел внутрь и поехал кататься, но далеко не уехал - спустило колесо. Тогда молодой человек присмотрел другой автомобиль с ключами зажигания внутри. Он угнал и его. Как признался сам - хотел быстрее решить все дела.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото «Петрозаводск говорит»