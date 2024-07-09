Воспитательницу детсада в Карелии наказали за отравление малыша ядом

Воспитательницу детского садика «Ламбушка» в Петрозаводске признали виновной по уголовному делу. Суд счел, что из-за нее пострадал малыш, сообщили в прокуратуре Карелии.

Двухлетний ребенок в этом детском саду в сентябре прошлого года выпил жидкость для посудомоечных машин. Ее по недосмотру оставила в группе младший воспитатель, так что малыши получили доступ к ядовитому веществу.

Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, за него в итоге ответила 47-летняя женщина. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на два года и лишил права работать с детьми. // фото: pixabay. com