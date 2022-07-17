Подросток продал наркотики полицейскому и получил срок

Суд в Сегеже признал 19-летнего молодого человека виновным в сбыте крупной партии наркотиков. Юноша продал их силовику, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в январе 2020 года, фигурант еще был несовершеннолетним. Он не подозревал, что общается с сотрудником правоохранительных органов.

Юного наркоторговца взяли с поличным, возбудили уголовное дело. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. // Фото: pixabay.com