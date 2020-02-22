Подросток попытался задушить ребенка и закопал его в снег

В Мурманской области расследуют попытку убийства. 15-летний подросток закопал в снег 11-летнего мальчика, сочтя его мертвым, сообщает «Северпост».

ЧП произошло в Кандалакше. Подросток напал ребенка, избивал и душил его. Когда тот потерял сознание, подросток закопал его в снег, решив, что он мертв. Взрослые нашли ребенка в сугробе и вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Из-за особой жестокости преступления следствие будет просить суд поместить подростка под стражу на время расследования дела.

Как пишет издание, этот подросток не в первый раз совершает нападения на детей. Три года назад в день рождения девочки он избил ее электропроводом.

«Она прибежала домой, у нее кровь течет из-под шапки. Я написала заявление в полицию», - сообщила изданию мать пострадавшей девочки.

Далее, по словам женщины, к ней домой пришел участковый, с ним мать подростка и он сам. Полицейский сказал, что нападавший несовершеннолетний, к ответственности его привлечь нельзя, и он должен просто извиниться за свое поведение.