Ученый РАН сомневается, что метеор в Карелии мог долететь до земли

Ученые не будут искать следы метеора, который жители Карелии видели 20 февраля. Об этом телеканалу «360» заявил доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

Специалист сообщил, что это действительно могло быть падение небесного тела.

– То, что это мог быть болид, это похоже, так скажем. Но оно неперспективное для поиска, — отметил Гроховский. – Чтобы найти возможный метеорит, нужно проанализировать всю кривую полета, но опубликованное видео для этого не подойдет.

Он пояснил, что, как правило, падение болида сопровождается вспышками. Когда объект долетает до низких высот, происходит яркая вспышка, похожая на взрыв. При этом болиды до Земли не долетают.

– Если бы он долетел до Земли, то была бы воронка соответствующих размеров. <…> За последние сто лет мы не видели ни одного случая и никто не наблюдал, чтобы что-то долетело до Земли в огненном виде, – подытожил ученый.