19 июля 2025, 11:40
Общество

Подросток получил травму на железной дороге

Инцидент произошел в Ленинградской области
железнодорожные пути
Фото: freepik // wirestock

В Приозерском районе подросток залез на опору контактной сети и упал с нее. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дело произошло на железнодорожной платформе станции Колосково. Обстоятельства уточняются.

Также прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Северо-Западная транспортная прокуратура
железнодорожные пути
железнодорожная станция
травма
подросток