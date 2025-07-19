19 июля 2025, 11:40
Подросток получил травму на железной дороге
Инцидент произошел в Ленинградской области
Фото: freepik // wirestock
В Приозерском районе подросток залез на опору контактной сети и упал с нее. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Дело произошло на железнодорожной платформе станции Колосково. Обстоятельства уточняются.
Также прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. © «Петрозаводск говорит»