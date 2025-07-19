Петрозаводчанина, сбившего пенсионерку, лишили свободы

В Петрозаводском городском суде рассмотрели дело: петрозаводчанин нарушил ПДД и сбил пенсионерку, женщина получила тяжкие травмы. Виновному назначили наказание в виде лишения свободы и выплаты компенсации за моральный вред.

39-летний петрозаводчанин без водительских прав наехал на 59-летнюю женщину. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.

Мужчину лишили свободы на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. На 2,5 года ему запретили заниматься транспортной деятельностью. Также виновный обязан выплатить 500 тысяч как компенсацию морального вреда потерпевшей. © «Петрозаводск говорит»