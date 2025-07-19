Подростки в Кемском районе увлеклись поджигательством

В паблике «Подслушано l Кемь» поделились кадрами горящего кресла. Как отметили в посте, его подожгли дети.

Автор пожаловался, что подростки не в первый раз поджигают это кресло. Пожарные приехали и потушили огонь, однако в тот же день мебель опять горела. Второй раз местные справились самостоятельно.

Житель поселка призвал родителей обсудить эту тему с детьми и высказал опасение: в сухую погоду возгорание может перекинуться на дома рядом. © «Петрозаводск говорит»