Чудо-напиток назвали россиянам

Чай с мятой снижает артериальное давление и уровень сахара в крови. О полезных свойствах напитка сообщает «Lenta.ru».

Мята обладает успокаивающим эффектом и влияет на расслабление мышц. Розмариновая кислота и ментол, которые входят в состав напитка, обладают противовоспалительным действием.

Мятный чай также полезен для пациентов с диабетом и преддиабетом. Напиток улучшает чувствительность к инсулину и помогает контролировать уровень сахара в крови. © «Петрозаводск говорит»