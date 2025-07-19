Курьера сбили в Петрозаводске

На перекрестке набережной Гюллинга и ул. Луначарского машина и курьер на мопеде двигались навстречу друг другу. Водитель начал поворачивать на ул. Ригачина и сбил человека, поделились в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Курьер на полной скорости врезался в автомобиль, перелетел его и упал на тротуар. Водитель вышел из машины и подошел к пострадавшему. Автомобилист был рядом с курьером вплоть до приезда скорой помощи.

Ранее в Петрозаводске машина наехала на пенсионера. © «Петрозаводск говорит»