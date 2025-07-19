Осужденный уклонялся от наказания, но вовремя спохватился

Осужденный должен был отбывать наказание в виде исправительных работ, но откладывал до последнего. Когда уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд, правонарушитель сразу же исправился, сообщила пресс-служба Сортавальского городского суда.

Когда суд начал рассматривать представление, осужденный устроился на работу и начал отбывать наказание - исправительные работы сроком на 6 месяцев. Замена на более строгий вид наказания не потребовалась.

В пресс-службе отметили, что другой осужденный не последовал примеру товарища. Он скрылся от инспекции, сбежал с места жительства. Его наказание могут заменить на лишение свободы на 2 месяца в колонии-поселении. © «Петрозаводск говорит»