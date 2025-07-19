19 июля 2025, 10:00
Общество

В Ленинградской области уличили машиниста-взяточника

Инструктор брал деньги, чтобы облегчить жизнь сотрудникам
Деньги на столе
Фото: «Петрозаводск говорит»

Машинист-инструктор принимал взятки от подчиненных, чтобы помочь им с графиком смен и прохождением занятий. Всего мужчина успел заработать таким образом 1,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Нелегальный заработок был у мужчины с сентября 2019 по апрель 2024. Обвиняемый составлял для заплативших удобные графики работы и обеспечивал прохождение теоретических и практических занятий без их фактического присутствия.

Уголовное дело завели по ч. 1, 2, 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в значительном и крупном размере. Дальше им займется суд. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Ленинградская область
Северо-Западная транспортная прокуратура
взятки
взяточничество
уголовная ответственность