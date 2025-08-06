Подросток на самокате не выжил после столкновения со столбом

Катание на электросамокате завершилось гибелью несовершеннолетнего. Трагедия произошла в городе Бугульма в Татарстане.

Два подростка передвигались на одном СИМ и врезались в металлический столб на пешеходной улице. Один из них успел соскочить и оказался на асфальте, а другой, видимо, серьезно ударился.

Инцидент случился 4 августа на улице Ярослава Гашека. 16-летнего подростка госпитализировали, но на следующий день он скончался. Прокуратура проводит проверку. © «Петрозаводск говорит»