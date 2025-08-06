06 августа 2025, 15:18
Подросток на самокате не выжил после столкновения со столбом
В Татарстане врачи не смогли спасти 16-летнего юношу, катавшегося на СИМ
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Катание на электросамокате завершилось гибелью несовершеннолетнего. Трагедия произошла в городе Бугульма в Татарстане.
Два подростка передвигались на одном СИМ и врезались в металлический столб на пешеходной улице. Один из них успел соскочить и оказался на асфальте, а другой, видимо, серьезно ударился.
Инцидент случился 4 августа на улице Ярослава Гашека. 16-летнего подростка госпитализировали, но на следующий день он скончался. Прокуратура проводит проверку. © «Петрозаводск говорит»