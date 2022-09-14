Подросток на мопеде пострадал в аварии в Приладожье

Вечером во вторник в Питкярантском районе в ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в поселке Харлу в 19:15. По данным ведомства, 13-летний ребенок, управляя мопедом, не предоставил преимущество автомобилю «Грейт Волл».

В результате столкновения мальчик получил травмы. Инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, а также владельца транспортного средства, передавшего управление ребенку. Фото: unsplash.com